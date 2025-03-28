Λογαριασμός
Μεντβέντεφ για Ζελένσκι: Εάν δεχτεί τη συμφωνία για τα ορυκτά, θα τον κρεμάσουν, εάν την απορρίψει, θα τον αντικαταστήσουν

Αν την απορρίψει, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μεντβέντεφ

Μεντβέντεφ

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ σχολιάζοντας την πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τα ορυκτά της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του αναφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ υποστηρίζει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του είτε υπογράψουν είτε απορρίψουν τη συμφωνία θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρές συνέπειες.

Ειδικότερα, ο Μεντβέντεφ αναφέρει ότι «αν το καθεστώς του Κιέβου τη δεχτεί, ο ναρκομανής και η παρέα του θα κρεμαστούν στη Μαϊντάν, όπως ο Μουσολίνι.  Αν την απορρίψει, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα. Ρουά ματ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:

«Οι Αμερικανοί παρουσίασαν μια εξαιρετική προσφορά για εμπορική συμφωνία στον παρανοϊκό του Κιέβου. Αν το καθεστώς του Κιέβου τη δεχτεί, ο ναρκομανής και η παρέα του θα κρεμαστούν στη Μαϊντάν, όπως ο Μουσολίνι. Και αν την απορρίψει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα. Checkmate.»
 

