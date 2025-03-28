Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ σχολιάζοντας την πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τα ορυκτά της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του αναφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ υποστηρίζει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του είτε υπογράψουν είτε απορρίψουν τη συμφωνία θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρές συνέπειες.

Ειδικότερα, ο Μεντβέντεφ αναφέρει ότι «αν το καθεστώς του Κιέβου τη δεχτεί, ο ναρκομανής και η παρέα του θα κρεμαστούν στη Μαϊντάν, όπως ο Μουσολίνι. Αν την απορρίψει, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα. Ρουά ματ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:

«Οι Αμερικανοί παρουσίασαν μια εξαιρετική προσφορά για εμπορική συμφωνία στον παρανοϊκό του Κιέβου. Αν το καθεστώς του Κιέβου τη δεχτεί, ο ναρκομανής και η παρέα του θα κρεμαστούν στη Μαϊντάν, όπως ο Μουσολίνι. Και αν την απορρίψει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν το καθεστώς Μπαντέρα. Checkmate.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.