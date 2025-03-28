Κίνα: Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά στους δασμούς του Τραμπ

Η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά αντίμετρα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλάψουν τα συμφέροντα της χώρας με τους επικείμενους αμοιβαίους τελωνειακούς δασμούς τους, όπως αναφέρεται σήμερα σε λογαριασμό που συνδέεται με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν τη συνεργασία με την Κίνα, ο αμοιβαίος σεβασμός είναι προϋπόθεση, γράφει ο λογαριασμός Yuyuan Tantian σε ανάρτηση στο Weibo.

Τα σχόλια γίνονται αφότου ο 'τσάρος' της οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ πραγματοποίησαν "ειλικρινείς συνομιλίες" για εμπορικά θέματα σε βιντεοκλήση που είχαν προχθές, Τετάρτη.

Στη διάρκεια της βιντεοκλήσης, ο Χε εξέφρασε τις "σοβαρές ανησυχίες" της Κίνας σχετικά με τους υφιστάμενους και προτεινόμενους αμερικανικούς δασμούς και κάλεσε την Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, σύμφωνα με το Xinhua, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θα ήταν πρόθυμος να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα προκειμένου να εξασφαλίσει συμφωνία με την κινεζική μητρική εταιρία του TikTok, την ByteDance, για την πώληση τις εφαρμογής σύντομων βίντεο που χρησιμοποιείται από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στις 2 Απριλίου τους "αμοιβαίους" δασμούς του που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίσουν τις εμπορικές ανισορροπίες, επιβάλλοντας ενδεχομένως επιπρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέβαλε 20% δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα, επικαλούμενος την αποτυχία της Κίνας να σταματήσει την εκροή φαινταλύνης.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν επίσης δεκάδες κινεζικές οντότητες στον κατάλογό τους με εξαγωγικούς περιορισμούς την Τρίτη, αυξάνοντας περαιτέρω τις εντάσεις με το Πεκίνο.

Η Κίνα απάντησε στους αμερικανικούς δασμούς θέτοντας στο στόχαστρο εισαγωγές ορισμένων αμερικανικών προϊόντων, περιλαμβανομένου του άνθρακα, του υγροποιημένου φυσικού αερίου και αγροτικών προϊόντων με δασμούς που φθάνουν μέχρι 15%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

