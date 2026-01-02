«Η Φινλανδία πρέπει να πληρώσει για την άθλια Ρωσοφοβία της» απειλεί, σε ανάρτησή του στο X, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απαντώντας στον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.



«Ελπίζω η Ρωσία να μην επαναλάβει ποτέ το λάθος των Μπολσεβίκων το 1917» δηλώνει, αναφερόμενος στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Φινλανδίας από τη νεοσύστατη σοβιετική κυβέρνηση.

Some guy called Stubb says Finland’s relations with Russia have changed forever. Agreed. I hope so too. I hope Russia never repeats the Bolsheviks’ 1917 blunder. Finland’s got to pay for its vile Russophobia. In fact, it’s already paying — Stubb talks, and citizens foot the bill. January 2, 2026

Η ανάρτηση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ



«Κάποιος τύπος ονόματι Στουμπ, λέει ότι οι σχέσεις της Φινλανδίας με τη Ρωσία έχουν αλλάξει για πάντα. Συμφωνώ. Το ελπίζω κι εγώ. Ελπίζω η Ρωσία να μην επαναλάβει ποτέ το λάθος των Μπολσεβίκων το 1917. Η Φινλανδία πρέπει να πληρώσει για την άθλια Ρωσοφοβία της. Στην πραγματικότητα, ήδη πληρώνει - ο Στουμπ μιλάει και οι πολίτες πληρώνουν τον λογαριασμό».



Το 1917 η Φινλανδία, ως αυτόνομο Μεγάλο Δουκάτο εντός της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή της Ρωσικής Επανάστασης για να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της, η οποία κηρύχθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1917, λίγο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων, οι οποίοι τελικά αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Φινλανδίας λίγο αργότερα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.