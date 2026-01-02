Σάλο έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση ότι ο Γουίλ Σμιθ, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της κινηματογραφικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από τον βιολιστή Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ.

Ο 30χρονος μουσικός μηνύει τον Γουίλ Σμιθ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση, ισχυριζόμενος παράνομη απόλυση και αντίποινα.

Ο επαγγελματίας βιολιστής υπέβαλε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Λος Άντζελες, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου εναντίον του 57χρονου σταρ των Bad Boys και της εταιρείας του Treyball Studios Management, Inc.

Η μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Σμιθ «προετοίμαζε και χειραγωγούσε σκόπιμα τον κ. Τζόζεφ για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση, αφού τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του, Based on a True Story: 2025, τον Νοέμβριο του 2024.»

Αναφέρει λεπτομερώς μια φερόμενη «τραυματική σειρά γεγονότων» τον Μάρτιο του 2025, εν μέσω της περιοδείας του Σμιθ, κατά την οποία ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε ότι κάποιος είχε εισέλθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λας Βέγκας χωρίς σημάδια βίαιης εισόδου. Τα στοιχεία «για σεξουαλική απειλή βίας» φέρονται να περιελάμβαναν ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Μπράιαν, θα γυρίσω... μόνο εμείς», με μια ζωγραφισμένη καρδιά καθώς και «μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπίρας, ένα κόκκινο σακίδιο πλάτης, ένα μπουκάλι φάρμακο για τον HIV με το όνομα ενός άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου που ανήκαν σε ένα άτομο που δεν γνώριζε» ο Τζόζεφ.

Ισχυρίζεται ότι «φοβόταν ότι ένα άγνωστο άτομο θα επέστρεφε σύντομα στο δωμάτιό του για να επιδοθεί σε σεξουαλικές πράξεις» μαζί του, σύμφωνα με τη μήνυση.

«Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ σχετικά με τον πελάτη μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι», δήλωσε την Πέμπτη στο People ο δικηγόρος του Σμιθ. «Απορρίπτονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα έρθει στο φως».

Αφότου ο μουσικός κατήγγειλε το περιστατικό στο προσωπικό του ξενοδοχείου, σε μια τοπική γραμμή μη έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας και στην ομάδα διαχείρισης της περιοδείας του Σμίθ, ένα μέλος της ομάδας αργότερα του φέρθηκε άσχημα και τον απείλησε ότι θα απολυόταν. Ένας άλλος βιολιστής φέρεται να προσλήφθηκε για να αναλάβει την ίδια θέση στην περιοδεία, σύμφωνα πάντα με τη μήνυση.

Πηγή: skai.gr

