Γερμανία: Οι παράτυπες είσοδοι έπεσαν στο μισό από το 2023

Στο μισό μειώθηκε από το 2023 ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στη Γερμανία. Τη χρονιά που πέρασε η γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία κατέγραψε συνολικά 62.526 εισόδους σε όλα τα γερμανικά χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορα.

Το 2024 καταγράφηκαν 83.572 παράτυπες είσοδοι και το 2023, 127.549, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες Γερμανοί αστυνομικοί συνέλαβαν τότε περισσότερα από 20.000 άτομα. Τον Δεκέμβριο του 2024 ο αριθμός των συλληφθέντων έφθασε σχεδόν τους 4.600.



Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιούνται στη Γερμανία συνοριακοί έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα. Είχαν προηγηθεί προσωρινοί έλεγχοι σε ορισμένες εισόδους της χώρας, οι οποίοι παρατάθηκαν δύο φορές. Υπό κανονικές συνθήκες δεν επιτρέπονται συνοριακοί έλεγχοι εντός της Ζώνης Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνει τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ο χριστιανοκοινωνιστής Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προχώρησε τον Μάιο του 2025 σε εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων.

Έκτοτε, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία απωθεί στα σύνορα αιτούντες άσυλο, με εξαίρεση μέλη ευάλωτων ομάδων. Από τις 8 Μαΐου 2025 η γερμανική Αστυνομία κατέγραψε 33.338 παράνομες εισόδους, ενώ 242 ευάλωτα άτομα υπέβαλλαν αιτήσεις ασύλου.

Να επαναπατριστεί η πλειονότητα των Σύρων

Παρά τη σημαντική μείωση των παράνομων εισόδων στη Γερμανία οι βαυαροί Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) επιδιώκουν περαιτέρω αυστηροποίηση της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται έγγραφο θέσεων ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του CSU στο Μοναστήρι Ζέεον στην Άνω Βαυαρία, σύμφωνα με το οποίο η πλειονότητα των Σύρων προσφύγων θα πρέπει να επαναπατριστεί το ταχύτερο, μιας και δεν συντρέχουν πια λόγοι προστασίας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.



Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο θα πρέπει να αυξηθούν οι προϋποθέσεις για ένταξη μεταναστών στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω μετανάστευση λόγω ανέχειας. Επιπλέον, το έγγραφο θέσεων στρέφεται κατά των εχθρών της δημοκρατίας από το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων προτείνεται η ποινικοποίηση των δημόσιων εκκλήσεων για την εγκαθίδρυση χαλιφάτου.

Παράλληλα, όποιος τάσσεται υπέρ της κατάργησης της ελεύθερης και δημοκρατικής τάξης ή διαπράττει αντισημιτικές αξιόποινες πράξεις θα του αφαιρείται η άδεια παραμονής και θα απελαύνεται.



Πηγή: tagesschau.de, DLF

Πηγή: Deutsche Welle

