Με απογοήτευση αντί για ενθουσιασμό υποδέχθηκαν το 2026 εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, καθώς έπεσαν θύματα μιας καλοστημένης διαδικτυακής απάτης.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία Centenary το βράδυ της Τετάρτης, πιστεύοντας πως θα παρακολουθήσει ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο όμως δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ.

Επρόκειτο για ψευδείς φήμες και παραπλανητικές διαφημίσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Μία από αυτές υποσχόταν μια «εκθαμβωτική επίδειξη πυροτεχνημάτων», καλώντας τους παρευρισκόμενους να προετοιμαστούν για μια «ζωντανή ατμόσφαιρα με μουσική και λαμπερό θέαμα καθώς η πόλη καλωσορίζει το νέο έτος».

Παρά τις προσδοκίες, ο ουρανός παρέμεινε σκοτεινός. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε άτομα να περιμένουν στην πλατεία, με τη λεζάντα ενός χρήστη να συνοψίζει την κατάσταση: «Όταν περιμένεις στην ουρά για πυροτεχνήματα και ο ουρανός παραμένει σιωπηλός».

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο τείνει να γίνει ετήσια «παράδοση» παραπληροφόρησης, καθώς και πέρυσι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο, παρασυρμένοι από διαδικτυακούς ισχυρισμούς για ύπαρξη πάγκων με φαγητό και ζωντανή ψυχαγωγία, που αποδείχθηκαν ανύπαρκτοι.

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς είχε προσπαθήσει να προλάβει το κακό, εκδίδοντας ανακοίνωση ήδη από την Τρίτη. Σε αυτήν διευκρίνιζε ρητά ότι «δεν υπάρχουν επίσημες επιδείξεις πυροτεχνημάτων ή εκδηλώσεις οργανωμένες από την πόλη στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», τονίζοντας πως αβάσιμες φήμες διαδίδονται κάθε χρόνο, οδηγώντας σε σύγχυση.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι τέτοια περιστατικά παραπληροφόρησης δεν προκαλούν απλώς δυσαρέσκεια, αλλά δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Όταν μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονται για ανύπαρκτες εκδηλώσεις, ασκείται περιττή πίεση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τουρίστες και πολίτες πέφτουν συχνά θύματα ψηφιακών απατών. Μόλις τον περασμένο μήνα, μια εικόνα δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη που απεικόνιζε μια υποτιθέμενη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ έγινε viral.

Πολλοί τουρίστες έσπευσαν στο κεντρικό Λονδίνο, για να διαπιστώσουν με απογοήτευση ότι η αγορά ήταν αποκύημα ψηφιακής φαντασίας.



