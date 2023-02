Μεντβέντεφ: Η Ρωσία θα νικήσει, είναι έτοιμη να φθάσει μέχρι «τα σύνορα της Πολωνίας»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντμέντεφ δήλωσε σήμερα ότι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσει η Μόσχα εν τέλει μια ειρήνη διαρκείας με την Ουκρανία είναι να προωθήσει τα δικά της σύνορα όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Ο Μεντβέντεφ, που τώρα είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, προέβλεψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Μόσχας, όπως τη χαρακτήρισε, θα λήξει με ρωσική νίκη και κάποιου είδους χαλαρής συμφωνίας.

«Θα πετύχουμε τη νίκη», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόχος είναι να «απωθηθούν τα απειλητικά για τη χώρα σύνορα όσο το δυνατόν πιο μακριά, ακόμα κι αν πρόκειται για τα σύνορα της Πολωνίας».

