Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «κατά την συνομιλία, η Μελόνι επανέλαβε την πλήρη στήριξη την οποία η Ιταλία προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό, με στόχο την οικοδόμηση μιας δίκαιης ειρήνης».

«Οι δυο ηγέτες, παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μελλοντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες και ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, τέλος, υπενθύμισε την δραστηριοποίηση της χώρας της για την διοργάνωση της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αιώνια Πόλη, το επόμενο έτος» καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

