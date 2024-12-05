Μπροστά σε ένα δίλημμα που κρίνει το μέλλον και τη ζωή τους βρίσκονται τα αγόρια που ενηλικιώνονται στην Ουκρανία.

Η πρώτη σκέψη δεν είναι οι σπουδές ή επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά ποιο δρόμο θα διαλέξουν: αυτό του πολέμου ή της μετανάστευσης.

Η επιλογή δεν είναι εύκολη όπως καταγράφει ρεπορτάζ του Reuters το οποίο μίλησε με αγόρια που έκλεισαν τα 18 τους χρόνια.

Ο Ρομάν Μπιλέτσκι με καταγωγή από το Κίεβο, ένα μήνα πριν κλείσει τα 18, άφησε την οικογένειά του και επιβιβάστηκε σε ένα τρένο προς τα δυτικά για να ξεφύγει από την Ουκρανία και από κάθε προοπτική να πολεμήσει. «Αργούσα την απόφαση μέχρι το τέλος», είπε στο Reuters από τον κοιτώνα του κολεγίου του στη Σλοβακία όπου ταξίδεψε τον Φεβρουάριο. «Ήταν εισιτήριο μονής διαδρομής».

Δεν πήραν όλοι οι Ουκρανοί έφηβοι την ίδια απόφαση. Ο Andriy Kotyk, αντίθετα, εντάχθηκε στον στρατό στις αρχές του πολέμου το 2022 μόλις ενηλικιώθηκε. «Σκέφτηκα τα πάντα και αποφάσισα να εγγραφώ», είπε ο Kotyk, ντυμένος στρατιωτικά και κρατώντας ένα αυτόματο τουφέκι, στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. «Είπα... θα πάω να υπερασπιστώ την πατρίδα μου», πρόσθεσε. «Καλύτερα να υπηρετείς παρά να τρέχεις».

Η Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος απαγορεύει στα αγόρια όταν κλείσουν τα 18 να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Αν και οι περισσότεροι μένουν, κάποιοι όπως ο Biletskyi επέλεξαν να φύγουν στο εξωτερικό για να αποφύγουν οποιαδήποτε προοπτική τραυματισμού ή θανάτου στα χαρακώματα. Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει την τρίτη επέτειό του, η Ρωσία έχει την υπεροχή και η Ουκρανία προσπαθεί απεγνωσμένα να ενισχύσει τις εξαντλημένες και γερασμένες τάξεις της.

Περισσότερα από 190.000 αγόρια από την Ουκρανία ηλικίας μεταξύ 14 και 17 ετών έχουν εγγραφεί για προσωρινό καθεστώς προστασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, μεταξύ εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Ενώ η ηλικία στρατολόγησης της Ουκρανίας είναι 25 ετών, αφού μειώθηκε από τα 27 την άνοιξη, υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τους συμμάχους να στρατολογήσουν περισσότερους νέους, μια κίνηση που το Κίεβο απέρριψε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η Ουκρανία έπρεπε να λάβει σκληρές αποφάσεις. «Για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι, πιστεύουμε πολλοί από εμάς, είναι απαραίτητο να βάλουμε νεότερους ανθρώπους στον αγώνα. Αυτή τη στιγμή, οι νέοι 18-25 ετών δεν αγωνίζονται».

Ο μέσος όρος ηλικίας των Ουκρανών στρατιωτών είναι στα 40, σύμφωνα με την Καναδή Πρέσβη στη χώρα, Natalka Cmoc. Το Κίεβο δεν αποκαλύπτει τέτοια στοιχεία.

Ο στρατός χρειάζεται περισσότερους νέους μαχητές που μπορούν να φέρουν μεγαλύτερο κίνητρο και αντοχή στην εκστρατεία, δήλωσε ο Volodymyr Davydiuk, στρατολόγος για τη διάσημη Τρίτη Ταξιαρχία Εφόδου στο Κίεβο.

Στο μεταξύ, σχεδόν 7 εκατομμύρια Ουκρανοί όλων των ηλικιών έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την εισβολή, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Σχεδόν 4,2 εκατομμύρια ήταν υπό την προσωρινή προστασία της ΕΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Κίεβο προσπαθεί να σταματήσει περισσότερους ανθρώπους να φεύγουν και να ενθαρρύνει όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν.

Την Τρίτη, το κοινοβούλιο του ενέκρινε τον διορισμό αντιπροέδρου της κυβέρνησης ως επικεφαλής ενός νέου υπουργείου εθνικής ενότητας, το οποίο θα εργαστεί σε πολιτικές για την επαναφορά των πολιτών, δήλωσε η κυβέρνηση.

Η Σβιτλάνα Μπιλέτσκα, μητέρα του 18χρονου Μπιλέτσκι που σπουδάζει στη Μπρατισλάβα, συγκρατούσε τα δάκρυα καθώς θυμήθηκε τη στιγμή που αποχαιρέτησε τον γιο της καθώς το τρένο του απομακρυνόταν από την πλατφόρμα στο σταθμό του Κιέβου τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψει σύντομα.

"Ήταν πολύ δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι ήταν η σωστή, γιατί πρόκειται για ένα μέλλον. Δεν μπορώ να δω πώς θα ήταν δυνατό στο σπίτι τώρα."

