Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για μία πιθανή ανάπτυξή τους στην Μινεσότα, σύμφωνα με ένα σημερινό (Κυριακή) δημοσίευμα της εφημερίδας the Washington ‍Post, που επικαλείται αμυντικούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολές ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στην αναφερόμενη πολιτεία κλιμακωθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

“Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους Πατριώτες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, που προσπαθούν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω το ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ”, έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Τόσο το Πεντάγωνο, όσο και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Διαδηλωτές κατά της ICE διώχνουν ακτιβιστές της ακροδεξιάς

Στο μεταξύ, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έδιωξαν μικρή ομάδα ακτιβιστών της ακροδεξιάς η οποία είχε σκοπό να κάνει πορεία και να φθάσει σε συνοικία όπου διαμένουν πολλοί μετανάστες στη Μινεάπολη χθες Σάββατο, με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση στο αστικό κέντρο του αμερικανικού Βορρά το οποίο ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ του θανάτου της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE πριν από 10 ημέρες.

Κραδαίνοντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα με τα οποία απαιτούν το προσωπικό της ICE να φύγει από τη Μινεσότα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, κοντά στο δημαρχείο, και εκατοντάδες προχώρησαν περί τις 13:00 (τοπική ώρα), παγιδεύοντας μικρή ομάδα περίπου 10 ακτιβιστών της άκρας δεξιάς μέσα σε μερικά λεπτά. Κάποιοι στο πλήθος πέταξαν μπαλόνια γεμάτα με νερό, που έσκασαν καταβρέχοντας τους ακροδεξιούς εν μέσω πολικού ψύχους (κάπου -20° Κελσίου).

Η αστυνομία κράτησε τις αποστάσεις της καθώς γίνονταν οι αντίπαλες διαδηλώσεις. Περίπου μια ώρα αφού άρχισαν οι συγκεντρώσεις η μικρή ομάδα των ακροδεξιών αποχώρησε, βρίσκονταν καταφύγιο σε ξενοδοχείο μερικά τετράγωνα μακριά, καθώς αντιδιαδηλωτές τους εξύβριζαν και τους έλεγαν να φύγουν από την πόλη. Υπήρξαν κάποιες συμπλοκές, πάντως όχι σοβαρά επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

