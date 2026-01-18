Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Αυτό ανέφεραν την Κυριακή κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του "με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαΐκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ" για τη Γροιλανδία.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με τη βασιμότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών - αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Οι απειλές του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ αποτελούν «μια μορφή οικονομικού πολέμου», δηλωσε από πλευράς της σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Αλίς Ρουφό.

«Εισερχόμαστε σε μια ζώνη εξαναγκασμού από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που ουσιαστικά επιχειρούν να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις μέσω της επιβολής οικονομικών μέτρων» ανέφερε η Αλίς Ρουφό, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αντιμέτωπη με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, «η Ευρώπη δεν είναι αφοπλισμένη... ούτε διπλωματικά, ούτε οικονομικά, ούτε εμπορικά». «Έχουμε όπλα, έχουμε εργαλεία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο» κατέληξε η Γαλλίδα υπουργός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.