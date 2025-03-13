Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της αποκαλούμενης "συμμαχίας των προθύμων" χωρών που συγκάλεσε για το Σάββατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Όπως γράφει η La Stampa,"η Μελόνι ξεκαθάρισε στους στενούς της συνεργάτες ότι δεν προτίθεται να στηρίξει μια πρωτοβουλία που δεν την πείθει", από τη στιγμή που η Ιταλία έχει αποφασίσει ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατιώτες της, στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για εγγυήσεις της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Προς το παρόν, πάντως, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση και η οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore (η οποία ανήκει στην Ένωση Βιομηχάνων της χώρας) εκτιμά ότι, παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Η σύνοδος αυτή του Σαββάτου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

