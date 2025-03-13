Η Φινλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία τους, μεταξύ άλλων στους εξοπλισμούς, στην ανταλλαγή πληροφοριών μυστικών υπηρεσιών καθώς και στην παραγωγή πυρομαχικών, ανέφερε το υπουργείο.

Finland and Ukraine have signed a bilateral defense cooperation agreement. Finland's defense ministry said it would give a new military aid package to Ukraine, worth around 200 million euros ($217.48 million), including artillery ammunition to help in the war with Russia.



Thank… pic.twitter.com/TqR6zNxWJY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 13, 2025

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι θα χορηγήσει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει πυρομαχικά πυροβολικού, ώστε να τη βοηθήσει στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της Σουηδίας Μπέντζαμιν Ντούσα δήλωσε σήμερα ότι η χώρα θα δώσει τουλάχιστον 1,4 δισεκ. σουηδικές κορώνες (137,7 εκατ. δολάρια) στην Ουκρανία προκειμένου να τη βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη, καθώς και να ανταποκριθεί σε επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες.

Το πακέτο, που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα μη στρατιωτικής βοήθειας της Σουηδίας που έχει χορηγηθεί ποτέ σύμφωνα με τον Ντούσα, περιλαμβάνει υποστήριξη για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών καθώς και απομάκρυνση ναρκών και την εκπαίδευση υγειονομικών.

«Η υποστήριξη για την Ουκρανία είναι ζήτημα αλληλεγγύης, αλλά επίσης και ασφάλειας της Σουηδίας», είπε ο Ντούσα σε συνέντευξη Τύπου.

«Οι τελευταίες λίγες εβδομάδες δεν ήταν εύκολες. Δεν ήταν ποτέ πιο σαφές ότι δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένη την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

