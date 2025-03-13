Για «πράξεις γενοκτονίας» στη Γάζα κατηγορεί ο ΟΗΕ το Ισραήλ - Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα τους «ψευδείς και παράλογους» ισχυρισμούς επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για «πράξεις γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αντί να επικεντρωθεί στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά τη Σόα, ο ΟΗΕ για μία ακόμη φορά επέλεξε να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ με ψευδείς κατηγορίες, κυρίως με παράλογους ισχυρισμούς για σεξουαλική βία», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Η έκθεση - καταπέλτης του ΟΗΕ

Λίγο νωρίτερα επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα έκθεσή της στην οποία εκτιμά ότι οι «συστηματικές» επιθέσεις του Ισραήλ εις βάρος της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας αποτελούν «πράξεις γενοκτονίας».

«Η επιτροπή παρατήρησε ότι οι ισραηλινές αρχές κατέστρεψαν εν μέρει την ικανότητα των Παλαιστίνιων στη Γάζα ως ομάδας να κάνουν παιδιά μέσω της συστηματικής καταστροφής των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», τόνισε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η γενοκτονία είναι ένα έγκλημα «που διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί, εν μέρει ή ολοκληρωτικά, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα», ενώ πέντε είδη πράξεων συνιστούν γενοκτονία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ εκτίμησε ότι δύο από αυτές τις πράξεις αφορούν τη Γάζα: «τα μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων» και «τη σκόπιμη υποβολή» μιας ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που «έχουν στόχο τη φυσική καταστροφή της».

«Η στόχευση των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, κυρίως μέσω άμεσων επιθέσεων εναντίον μαιευτηρίων και της κεντρικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Γάζα, σε συνδυασμό με τη χρήση του λιμού ως μεθόδου πολέμου, είχε επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της αναπαραγωγής», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Νάβι Πιλάι.

Αυτές οι παραβιάσεις έχουν προκαλέσει «άμεσα σωματικά και ψυχικά δεινά στις γυναίκες και τα κορίτσια», όμως «είχαν επίσης μη αναστρέψιμες μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην ικανότητα των Παλαιστινίων, ως ομάδα, να αποκτούν παιδιά», πρόσθεσε η Πιλάι.

Η επιτροπή αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην καταστροφή από τις ισραηλινές δυνάμεις της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλ Μπάσμα, όπου διατηρούνταν χιλιάδες έμβρυα.

Η καταστροφή αυτή «είχε στόχο να εμποδίσει τις γεννήσεις Παλαιστινίων στη Γάζα» και αποτελεί «πράξη γενοκτονίας», επεσήμανε η επιτροπή.

«Γυναίκες και κορίτσια πέθαναν από επιπλοκές που συνδέονταν με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό εξαιτίας των συνθηκών τις οποίες έχουν επιβάλει οι ισραηλινές αρχές, οι οποίες τους στερούσαν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας – πράξεις που ισοδυναμούν με το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της εξόντωσης», υπογράμμισε η επιτροπή.

Στην έκθεσή της κατηγορεί επίσης τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ότι χρησιμοποιούν την αναγκαστική δημόσια απογύμνωση και τις σεξουαλικές επιθέσεις ως συνηθισμένες πρακτικές για να τιμωρήσουν τους Παλαιστίνιους μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.