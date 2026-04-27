Τα έντονα βλέμματα που αντάλλαξε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την ώρα που και οι δύο έπεφταν στο πάτωμα προκειμένου να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο δείπνο στην Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου, περιέγραψε ο Performer Οζ Πέρλμαν.

Την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση, ο Πέρλμαν παρουσίαζε ένα σκετς και τη συγκεκριμένη στιγμή μιλούσε με τον Τραμπ, τη σύζυγό του Μελάνια και την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λεβίτ. «Έπεσα κάτω πολύ γρήγορα. Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έριξαν κάτω τον πρόεδρο — πολύ αποτελεσματικά, αλλά και αρκετά απότομα», είπε σε συνέντευξή του στο BBC. «Ήμασταν περίπου μισό μέτρο μακριά, πρόσωπο με πρόσωπο στο πάτωμα, ενώ άκουγα πυροβολισμούς και σκεφτόμουν ότι μπορεί να πεθάνουμε», πρόσθεσε.

Βίντεο από την εκδήλωση δείχνει τον Πέλρμαν να στέκεται πίσω από τα τρία επίσημα πρόσωπα που βρίσκονταν επάνω στην υπερυψωμένη σκηνή και να παρουσιάζει το κόλπο του. Όπως περιέγραψε, στο σημείο εκείνο προσπαθούσε να μαντέψει το όνομα του μωρού που περιμένει η εκπρόσωπος Τύπου, όταν ξαφνικά ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για έκρηξη, καθώς οι πράκτορες κινούνταν συντονισμένα προς ένα συγκεκριμένο σημείο. «Δεν έμοιαζε σαν να ψάχνουν έναν δράστη, αλλά σαν να προσπαθούν να αποτρέψουν κάτι», είπε. «Κοιτούσα προς τα αριστερά της σκηνής. Και εντελώς τυχαία, οι πράκτορες έριξαν κάτω τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ακριβώς δίπλα μου, προς τη δεξιά πλευρά της σκηνής. Και εγώ είμαι γυρισμένος αριστερά, τον κοιτάζω κατευθείαν στα μάτια, ουσιαστικά σκεπτόμενος ότι ελπίζω να μη πεθάνω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε δευτερόλεπτα οι πράκτορες απομάκρυναν τον Τραμπ, ενώ εκείνος και άλλοι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν σκυμμένοι, για λόγους ασφαλείας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησύχησε ιδιαίτερα: «Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο». Περιγράφοντας το περιστατικό είπε ότι αρχικά περπατούσε με τους άνδρες ασφαλείας, μέχρι που του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα - κάτι που έκανε μαζί με την πρώτη κυρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο, τον 31χρονο Κόουλ Τόμας 'Αλεν, ο οποίος φέρεται να αντάλλαξε πυρά με τις δυνάμεις ασφαλείας σε άλλο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δήλωσε ότι στόχος της επίθεσής του ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και σύντομα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.





Πηγή: skai.gr

