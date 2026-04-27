Ο Υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε ότι προσφέρει μια αμοιβή-ρεκόρ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός ηγέτη ανταρτών, γνωστού ως «Μάρλον».

Ο «Μάρλον», του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ιβάν Τζέικομπ Ιντρόμπο Αρεδόντο, είναι ύποπτος για την εντολή της βομβιστικής επίθεσης του Σαββάτου στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

Υπουργείο Άμυνας Κολομβίας

Η επίθεση είναι μία από τις πιο θανατηφόρες με στόχο αμάχους και σημειώνεται μόλις έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου.

Ο Σάντσες δήλωσε ότι η αμοιβή των 5 δισεκατομμυρίων πέσο (1,3 εκατ. ευρώ) για τον «Μάρλον» είναι η υψηλότερη που έχει προσφερθεί ποτέ από την Κολομβία.

Ο Υπουργός Άμυνας κατηγόρησε τον «Μάρλον» ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση του Σαββάτου, καθώς και πίσω από μια σειρά άλλων επιθέσεων στις επαρχίες Κάουκα και Βάγιε ντελ Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία ή λεπτομέρειες.

Στο πιο πολύνεκρο από αυτά τα περιστατικά, 15 γυναίκες και 5 άνδρες σκοτώθηκαν όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Κάλι και Ποπαγιάν, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Κάουκα. Αρκετά λεωφορεία και άλλα οχήματα καταστράφηκαν από την έκρηξη, η οποία άνοιξε έναν τεράστιο κρατήρα.

Το προφίλ του καταζητούμενου

Ο «Μάρλον» ανήκει σε μια ένοπλη ομάδα της οποίας ηγείται ένας αποσχισθείς αντάρτης γνωστός με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορντίσκο, ο οποίος είναι ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στην Κολομβία.

Ο Μορντίσκο ήταν κάποτε μέλος των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (Farc), αλλά αποσχίστηκε από την ομάδα των ανταρτών καθώς εκείνη διαπραγματευόταν την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 με την κυβέρνηση.

Θεωρείται ο ισχυρότερος ηγέτης των αποσχισθέντων ανταρτών στην Κολομβία. Η ομάδα του εμπλέκεται σε παράνομη εξόρυξη, εκβιασμούς καθώς και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.