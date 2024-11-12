Μελάνια Τραμπ: Πώς ήταν και πώς έγινε

Με αφορμή την επανεκλογή του Donald Trump στην Προεδρία των ΗΠΑ η εκπομπή «Στούντιο 4» έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή και την πορεία της συζύγου του, Melania Trump.

Με άφθονο υλικό από τα παιδιά της χρόνια και την πρόσφατη βιογραφία της η εκπομπή ετοίμασε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για το πρώην μοντέλο που ξαναγυρίζει στον Λευκό Οίκο για δεύτερη φορά ως Πρώτη Κυρία.

Σύμφωνα με αυτό η Melania μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχική οικογένεια αλλά είχε εμμονή με τη μόδα από μικρή και πάντα φορούσε φορέματα που έραβε ειδικά για εκείνη και την αδερφή της η μητέρα τους όταν επέστρεφε από το εργοστάσιο που εργαζόταν. Τα δύο κορίτσια μάζευαν μήνες το χαρτζιλίκι τους για να μπορέσουν να αγοράσουν τεύχη της Vogue αποκτώντας μια εμμονή με τη μόδα από μικρή ηλικία.

Στα πρώτα της βήματα στον χώρο ένας φωτογράφος της είχε πει πως δεν έχει τα προσόντα να κάνει και πολλά πράγματα στον χώρο και η Melania έβαλε ως στόχο να τελειοποιηθεί. Και ευνοήθηκε από την ηλικία της καθώς όταν πήγε στην Αμερική είχε βγει ένας νόμος που απαγόρευε σε μοντέλα κάτω των 30 να κάνουν διαφήμιση για τσιγάρα κι έτσι πήρε την πρώτη της μεγάλη καμπάνια στα 31 της.

