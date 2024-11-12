Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν από αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσης της Lufthansa προς Φρανκφούρτη

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν σε πτήση της Lufthansa από το Μπουένος Άιρες προς τη Φρανκφούρτη εν μέσω σοβαρών αναταράξεων ενώ πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Δυστυχώς, πέντε επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος υπέστησαν ως επί το πλείστον ελαφρούς τραυματισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa στο Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων DPA.«Η ασφάλεια της πτήσης δεν κινδύνευσε σε καμία στιγμή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη αμέσως μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στον προγραμματισμένο προορισμό του την Τρίτη, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το Boeing 747-8 μετέφερε 329 επιβάτες και 19 μέλη του πληρώματος. Οι αναταράξεις ήταν σύντομες, ανέφερε η εταιρεία.

