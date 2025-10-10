Η «πρώτη κυρία» των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει εδώ και δύο μήνες ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον επαναπατρισμό παιδιών που έχουν παγιδευτεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, και ότι ορισμένα παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους, με περισσότερα να αναμένεται να επανενωθούν σύντομα.

«Αυτό παραμένει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Είπε, επίσης, ότι ο Πούτιν είχε απαντήσει σε επιστολή της νωρίτερα φέτος και ότι παραμένουν σε επαφή: «Ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ έχουμε διατηρήσει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», είπε.

Η Πρώτη Κυρία πρόσθεσε ότι εκπρόσωπός της εργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν για να εξασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, οκτώ παιδιά είχαν επιστρέψει στις οικογένειές τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει απογοήτευση τις τελευταίες εβδομάδες επειδή δεν έχει ακόμη τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που είχε υποσχεθεί ότι θα έκανε μέσα σε μία ημέρα ως υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.