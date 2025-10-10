Λογαριασμός
Ουκρανία: Πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος η ρωσική μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας

Kyiv, Ukraine

Η ρωσική μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει προκαλέσει προς το παρόν διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε όλη τη χώρα, όπως έδειξαν οι υπολογισμοί του πρακτορείου Reuters που βασίζονται σε στοιχεία των τοπικών αρχών.

Τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα το Κιέβου έχουν πληγεί, ανέφερε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία DTEK, ανακοινώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ουκρανία διακοπές ρεύματος ρωσικοί βομβαρδισμοί Ρωσία
