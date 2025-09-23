Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, αναμένεται να ιδρύσει μια νέα συμμαχία, ονόματι «Fostering the Future Together» (Μαζί για ένα καλύτερο μέλλον), σε εκδήλωση με άλλες συζύγους αρχηγών κρατών την Τρίτη όπου αναμένεται να μιλήσει. Σημειώνεται ότι δεν σχετίζεται με την πρωτοβουλία της «Fostering the Future» (Προωθώντας το μέλλον), η οποία επικεντρώνεται στις ευκαιρίες για τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάδοχη φροντίδα.

Η νέα πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως «παγκόσμια συμμαχία χωρών που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών σε όλο τον κόσμο μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα διαθέτει τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζεται για να ευημερήσει στην ψηφιακή εποχή», σύμφωνα με το γραφείο της πρώτης κυρίας. Τα μέλη της θα είναι μια ομάδα πρώτων συζύγων.

Όπως σημειώνει το CNN, η αποστολή της ομάδας είναι ασαφής, αλλά φέρεται να επικεντρώνεται στην «ανάπτυξη των παιδιών μας», στη «συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή πρόσβασης σε καινοτόμες τεχνολογίες εκπαίδευσης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η αλυσίδα μπλοκ», και στην «ανταλλαγή λύσεων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Μαρκ Μπέκμαν, ανώτερος σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ, το περιέγραψε ως ένα «think tank» που θα γίνει γνωστό «σε όλο τον κόσμο». Η Μελάνια Τραμπ αναμένεται να φιλοξενήσει την πρώτη συνάντηση της συμμαχίας στο Λευκό Οίκο στις αρχές του 2026.

Στο μεταξύ, ο Μπέκμαν υποβάθμισε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης μεταξύ της πρώτης κυρίας και της Ουκρανής ομολόγου της, Ολένα Ζελένσκα, δηλώνοντας την Τρίτη ότι η Τραμπ θα συναντηθεί με τη Ζελένσκα από ευγένεια, σύμφωνα με το CNN. Οι δύο πρώτες κυρίες αναμένεται να έχουν ανεπίσημη συζήτηση, καθώς και οι δύο βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ζελένσκα έχει επικοινωνήσει με τη Μελάνια αρκετές φορές για να κανονίσει μια συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει καμία διμερής συνάντηση», δήλωσε στο Fox News ο Marc Beckman, ανώτερος σύμβουλος της πρώτης κυρίας. «Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Καθώς η πρώτη κυρία είναι πολύ ευγενική, θα πει ένα γεια σήμερα, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί καμία ουσιαστική συζήτηση, καμία συνάντηση», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζελένσκα είχε γράψει μια επιστολή προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία παραδόθηκε προσωπικά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον σύζυγό της, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον περασμένο μήνα. Είχε προηγηθεί επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία αναφερόταν έμμεσα στο «σκοτάδι» που περιβάλλει τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα την Ουκρανία, αλλά χιλιάδες ουκρανικά παιδιά φέρεται να έχουν απαχθεί από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

