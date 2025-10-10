Την πρώτη της ανάρτηση μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης έκανε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο και μάλιστα το αφιέρωσε στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας έγραψε στο Χ:

«Η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ώθηση για την ολοκλήρωση του στόχου μας: Την κατάκτηση της Ελευθερίας.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας!».

