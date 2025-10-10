Μελάνια Τραμπ: Έρχεται ταινία για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ από την Amazon έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Με τίτλο «Melania», η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως, όπως ανακοίνωσε η Amazon MGM Studios. Ακολουθεί την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Και προσθέτει: «Με αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες σε αξιοσημείωτους χώρους, το «Melania» παρουσιάζει την επιστροφή της Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο».

Όπως αναφέρει το «Variety», η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας, δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα στιγμιότυπο που δείχνει την Μελάνια Τραμπ να κοιτάζει από το παράθυρο ενός SUV.

«Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμα, οπότε καταγράφεται η καθημερινότητά μου, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου», είχε δηλώσει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, στο Fox & Friends τον περασμένο Ιανουάριο. «Είναι η καθημερινή διαδικασία, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, τη δημιουργία της ομάδας μου και τη οργάνωση του γραφείου...καθώς και ό,τι χρειάζεται για να κάνεις τον Λευκό οίκο σπίτι σου», συμπλήρωσε.

Η Μελάνια η οποία συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός πρόσθεσε ότι η ταινία είναι εν μέρει αποτέλεσμα της επιτυχίας που σημείωσε η αυτοβιογραφία της. Αποτελεί την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετώπισε το 2017.

Μετά την αρχική κυκλοφορία στις αίθουσες, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Prime Video. Παράλληλα η Amazon θα κυκλοφορήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που θα ακολουθεί την Μελάνια καθώς ταξιδεύει μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.

