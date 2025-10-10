Τραμπ: Δημοσίευσε κατά λάθος μήνυμα που πιέζει την Παμ Μπόντι να απαγγείλει κατηγορίες

Γκάφα Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε κατά λάθος ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία απαιτούσε από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να λάβει νομικά μέτρα κατά των αντιπάλων του, ωστόσο σκόπευε το μήνυμα να ήταν προσωπικό και όχι δημόσιο, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ εξεπλάγη όταν έμαθε ότι είχε δημοσιεύσει το μήνυμα στον λογαριασμό του στο Truth Social, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας αντέδρασε λέγοντας «Ω» και στη συνέχεια προσπάθησε να το αγνοήσει.

Στη μακροσκελή ανάρτηση της 20ης Σεπτεμβρίου απευθυνόταν στην Μπόντι ως «Παμ» και εξέφραζε την απογοήτευσή του που «δεν γίνεται τίποτα» στους εχθρούς του.

«Τι γίνεται με τον Κόμεϊ, τον Άνταμ «Σίφτι» Σιφ, τη Λετίσια;;;;» έγραψε, αναφερόμενος στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, τον γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, Δημοκρατικό από την Καλιφόρνια, και τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

«Είναι όλοι ένοχοι, αλλά τίποτα δεν πρόκειται να γίνει», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, σκοτώνει τη φήμη και την αξιοπιστία μας».

«Με καθαίρεσαν δύο φορές και με κατηγόρησαν (5 φορές!), ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ, ΤΩΡΑ!!!» κατέληγε στην ανάρτησή του.

Στα δύο από τα τρία άτομα/στόχους του Τραμπ που αναφέρονται στην ανάρτηση - τον Κόμεϊ και τη Τζέιμς - έχουν πλέον απαγγελθεί κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν στο NBC News τον Αύγουστο ότι η Μπόντι είχε διορίσει έναν «ειδικό δικηγόρο» για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για απάτη σε στεγαστικά δάνεια εναντίον της Τζέιμς και του Σιφ.

Η Τζέιμς κατηγορήθηκε την Πέμπτη από ομοσπονδιακό δικαστήριο, για τραπεζική απάτη και για ψευδείς δηλώσεις σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Οι διώξεις και οι έρευνες στους αντιπάλους του Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχίες από νομικούς εμπειρογνώμονες και επικριτές σχετικά με την εργαλειοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον ίδιο για πιθανά αντίποινα και τη ζημία που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό στο κράτος δικαίου.

Η Τζέιμς αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον της, λέγοντας ότι ήταν «αβάσιμες» και καθοδηγούμενες από «πολιτικά αντίποινα».

Η πίεση του Τραμπ στην Μπόντι έρχεται σε αντίθεση με τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι δεν έχει εμπλακεί σε έρευνες εναντίον των αντιπάλων του ή σε αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την απαγγελία κατηγοριών. Μετά την απαγγελία κατηγοριών στον Κόμεϊ, για παράδειγμα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση».

«Δεν τηλεφωνώ σε κανέναν. Ξέρετε κάτι; Επιτρέπεται να το κάνω αυτό αν ήθελα», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο Κόμεϊ είχε «πει ψέματα» και «πιάστηκε».

Εκτός από την απαγγελία κατηγοριών εναντίον των αντιπάλων του προέδρου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκκαθαρίσει αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόλυσης ειδικών πρακτόρων που συνεργάστηκαν με το γραφείο του ειδικού συμβούλου Τζακ Σμιθ σε έρευνες για τον Τραμπ, δήλωσαν πηγές στο NBC αυτή την εβδομάδα.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει πυρά από αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλους. Σε πρόσφατη επιστολή που έλαβε το NBC, 42 συνταξιούχοι δικαστές προειδοποίησαν ότι η υπόθεση εναντίον του Κόμεϊ δείχνει ότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες κάθε Αμερικανού βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Ο Τραμπ «καταχράται» την εξουσία του αξιώματός του «κατευθύνοντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών για να στοχοποιήσουν τους επικριτές του και τους υποτιθέμενους πολιτικούς εχθρούς του για έρευνα και ποινική δίωξη», υποστηρίζουν.

