Μια αμήχανη συζήτηση, την οποία έπιασαν οι κάμερες, είχαν στο Marine One ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως κουνούσε το δάχτυλό του προς την Πρώτη Κυρία και αυτή κουνούσε το κεφάλι της.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης, την ώρα που το προεδρικό ζεύγος επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, αναφέρει η Daily Mail.

📹Journalists captured on video what appears to be an argument between Trump and his wife Melania



The footage shows the U.S. President wagging his finger at the First Lady, while she shakes her head in response.



It’s unclear what they were discussing on board the plane, but… pic.twitter.com/3xGwDXgrFu — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Μελάνια και Τράμπ κάθονταν ο ένας απέναντι από τον άλλον στο ελικόπτερο και φαίνεται πως είχαν κάποια διαφωνία. Ωστόσο, δεν φάνηκε να είχαν περίεργη συμπεριφορά στη συνέχεια καθώς κατέβηκαν από το Marine One και προχώρησαν χέρι - χέρι προς τον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό θύμισε -κάπως- το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στις κάμερες. Ο Τραμπ το είχε σχολιάσει μάλιστα, δίνοντας και μια συμβουλή: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».

Ερωτώμενος από δημοσιογράφο είχε σημειώσει πως «αυτό δεν ήταν καλό. Του μίλησα (στον Μακρόν). Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι. Τον γνωρίζω πολύ καλά και δεν ξέρω τι ήταν όλο αυτό».

Πηγή: skai.gr

