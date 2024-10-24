Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία χαιρετίζει τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία στην ομιλία του κατά τη σύνοδο των BRICS.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτές στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία, θα είναι και η Μόσχα, πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα εξετάζει όλες τις επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μόνο εκείνες που τίθενται σε ρεαλιστική βάση.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές ότι η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ότι είναι δουλειά της Μόσχας να εφαρμόσει τη συνθήκη εταιρικής σχέσης με την Πιονγκγιάνγκ.

Ο Πούτιν δεν διέψευσε ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία.

Είπε ότι δεν είναι οι ενέργειες της Ρωσίας που κλιμάκωσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τις δυτικές προμήθειες όπλων στο Κίεβο.

Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος, δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5 ότι η Ρωσία στοχεύει να προκαλέσει χάος στη Βρετανία και την Ευρώπη είναι «απόλυτες ανοησίες».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η κατάσταση «στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων» προκλήθηκε από τις ενέργειες των ευρωπαϊκών αρχών.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Βρετανίας MI5 , Κέν Μακάλουμ , είχε αναφέρει σε ομιλία του ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών βρίσκεται «σε μια διαρκή αποστολή να δημιουργήσει χάος στους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς δρόμους», προσθέτοντας ότι «έχουμε δει εμπρησμούς, σαμποτάζ και άλλα».

Σε ό,τι αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ανησυχεί για τα γεγονότα και βλέπει τον ρόλο της στη δημιουργία συνθηκών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης εκεί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί την επιδείνωση της σύγκρουσης και ότι πιστεύει πως καμία χώρα στην περιοχή δεν ήθελε έναν «μεγάλο πόλεμο».

