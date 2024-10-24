Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα εξαιτίας της έκρηξης παγιδευμένου αυτοκινήτου στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Ένας άνδρας ακρωτηριάστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.