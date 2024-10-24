IDF: «Τελειώσαμε»: τους ηγέτες της Χεζμπολάχ» - Δυνητικά φτάνουμε σε τέλος στη σύγκρουση

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι, δήλωσε ότι το Ισραήλ μπορεί δυνητικά να φτάσει σε ένα αποφασιστικό τέλος στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

«Στα βόρεια, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε σε ένα απότομο τέλος. "Τελειώσαμε" την ανώτερη αλυσίδα διοίκησης της Χεζμπολάχ με πολύ ενδελεχή τρόπο», δήλωσε ο Χαλέβι κατά τη διάρκεια αξιολόγησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας χθες, σε ένα βίντεο που διανεμήθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις που δρουν στον Λίβανο ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν μια ακόμα σήραγγα της σιιτικής οργάνωσης.

Η διεθνής διάσκεψη για τον Λίβανο στο Παρίσι επέτρεψε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας και 200 εκατομμύρια βοήθειας για τον στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ανταποκριθήκαμε στην έκκληση που απηύθυναν τα Ηνωμένα Έθνη ανακοινώνοντας ουσιαστικές συνεισφορές, 800 εκατομμύρια δολάρια στα οποία προστίθενται σημαντικές συνεισφορές σε είδος, δήλωσε, δηλαδή το διπλάσιο του ποσού που ζητείτο, στις αρχές Οκτωβρίου, από τα Ηνωμένα Έθνη για τους εκτοπισμένους» τόνισε.

Συγκεκριμένα, η 646η Ταξιαρχία του Ισραήλ ανακάλυψε ένα υπόγειο κρησφύγετο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τις «Δυνάμεις Radwan» την επίλεκτη ομάδα της Χεζμπολάχ για το σχέδιο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία». Στο κρησφύγετο, οι στρατιώτες εντόπισαν κουκέτες, ντουλάπια αποθήκευσης, προμήθειες τροφίμων, υποδομές για μακροχρόνια παραμονή, μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού και όπλα.

Οι αλεξιπτωτιστές βρήκαν επίσης θέσεις εκτόξευσης ρουκετών στην περιοχή, προσθέτουν οι IDF.

Τις τελευταίες ημέρες, τα στρατεύματα εντόπισαν τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ, μερικές από τις οποίες ήταν σε σπίτια πολιτών. Οι αποθηκευτικοί χώροι περιείχαν μεγάλο αριθμό όπλων, συμπεριλαμβανομένων τουφεκιών AK-47, πυρομαχικά, ρουκέτες, όλμους, πυραύλους ώμου, RPG και προηγμένους αντιαρματικούς πυραύλους. Όλα τα όπλα κατασχέθηκαν.

