Έκρηξη και φωτιά σε θαλάσσια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στο Μεξικό – Νεκροί και φόβοι για περιβαλλοντική καταστροφή (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η τύχη τρίτου εξακολουθεί ακόμη να αγνοείται μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίς χθες Παρασκευή το πρωί σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στη μεξικανική δημόσια επιχείρηση Μεξικανικά Πετρέλαια (Petróleos Mexicanos, PEMEX), στο νότιο άκρο του Κόλπου του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών του Καμπέτσε και του Ταμπάσκο (νοτιοανατολικά).

Μέσω Twitter, η PEMEX ανέφερε ότι στην πλατφόρμα εργάζονταν 328 άνθρωποι, προσθέτοντας πως σχεδόν όλοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εξέδρα. Έκανε λόγο για 8 τραυματίες, 3 εργαζόμενους της ίδιας και άλλους 5 ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεκμεταλλεύεται την πλατφόρμα, πέρα από τους δυο νεκρούς.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς την τεράστια εξέδρα και τις σωληνώσεις της μέσα στους καπνούς καθώς παραπλέοντα σκάφη της πυροσβεστικής και του πολεμικού ναυτικού προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά εκτοξεύοντας υγρό.

BREAKING: Massive fire on an oil rig in the Gulf of Mexico. It is reported Pemex the Nohoch Alfa (oil platform) burst into flames; six workers injured, seven are missing. pic.twitter.com/fkz50HbClx