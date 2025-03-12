Μεξικό: Προς το παρόν δεν θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς στις ΗΠΑ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της θα περιμένει μέχρι τις 2 Απριλίου, την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι αμερικανικοί δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, για να εξετάσει πιθανά αντίμετρα.

Η Σεϊνμπάουμ θα περιμένει να δει εάν θα υπάρξει κάποια λύση στο πρόβλημα τις επόμενες ημέρες.

«Θα περιμένουμε μέχρι τις 2 Απριλίου και μετά θα δούμε εάν θα εφαρμόσουμε τους ανταποδοτικούς δασμούς», είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί η πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

