Η επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με παραλήπτη τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ παραδόθηκε στην Τεχεράνη από τον Ανουάρ Γκαργκάς, τον διπλωματικό σύμβουλο του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφεραν σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έστειλε επιστολή στον Χαμενεΐ προτείνοντάς του τη διεξαγωγή συνομιλιών για μια συμφωνία για τα πυρηνικά. Προειδοποίησε ότι υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του Ιράν: «ο στρατιωτικός ή μια συμφωνία» που θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Χαμενεΐ, που έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τα κρατικά ζητήματα, απάντησε αμέσως ότι η Τεχεράνη δεν θα οδηγηθεί μέσω εκφοβισμού σε συνομιλίες με «υπερβολικές απαιτήσεις και απειλές». Χθες Τρίτη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί υπό το καθεστώς απειλών και, απευθυνόμενος στον Τραμπ, ξέσπασε λέγοντας «κάνε ό,τι διάβολο θέλεις».

Ο Γκαργκάς συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σήμερα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τη συνάντηση.

Τα ΗΑΕ, που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και φιλοξενούν στο έδαφός τους αμερικανικές δυνάμεις, διατηρούν επίσης θερμές σχέσεις με την Τεχεράνη. Παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, οι εμπορικοί και επιχειρηματικοί δεσμοί των δύο χωρών παρέμειναν ισχυροί.

Αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, ο Τραμπ επανέφερε την πολιτική της «μέγιστης πίεσης» που ασκούσε κατά την πρώτη θητεία του, με σκοπό να απομονώσει το Ιράν και να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Τραμπ αποχώρησε το 2018 από την πυρηνική συμφωνία του 2015 που είχε συναφθεί μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, επιβάλλοντας εκ νέου κυρώσεις στην Τεχεράνη, η οποία ανταπάντησε υπαναχωρώντας από τις πυρηνικές της δεσμεύσεις ένα χρόνο αργότερα.

