Στην Τουρκία ο Τουσκ για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη εργασίας που πραγματοποιεί αργότερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ένας από τους πιο ισχυρούς Ευρωπαίους ηγέτες, η χώρα του οποίου προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της ΕΕ. Η επίσκεψη Τουσκ γίνεται μετά από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ερντογάν και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντησή τους στην Άγκυρα Τουσκ και Ερντογάν θα μιλήσουν για ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της πολωνικής προεδρίας και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και των διατλαντικών σχέσεων.

Μη αρεστή, αλλά αναγκαία η Τουρκία

Το ιδεολογικό σχίσμα που σχηματίζεται μεταξύ της νέας ηγεσίας Τραμπ και της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας, φαίνεται να σπρώχνει τις ευρωπαϊκές χώρες στη λύση της Τουρκίας, μιας μη αρεστής χώρας για να γίνει μέλος της ΕΕ, αλλά αναγκαίας για να την προστατεύσει, με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, μια ακτογραμμή της Μαύρης Θάλασσας και μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. «Χωρίς την Τουρκία, «γίνεται όλο και πιο αδύνατο για την Ευρώπη να συνεχίσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παίκτη», δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν την περασμένη Κυριακή μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου.



Τέσσερις ημέρες μετά τη δήλωση αυτή, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας σπεύδει στην Άγκυρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Τούρκου προέδρου. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Τουσκ θα συζητήσει την πιθανή αγορά όπλων από την Τουρκία. Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος προς την Τουρκία είναι και το χθεσινό άρθρο των Financial Times, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προέτρεψε τους ηγέτες της ΕΕ να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εμβαθύνουν τους δεσμούς ΕΕ-Τουρκίας. Το ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο ασφάλειας αναγκάζει τις Βρυξέλλες να διαπραγματευτούν ακόμα και με μη αρεστούς συνομιλητές, όπως η Τουρκία.

