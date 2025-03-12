Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προκάλεσε ζημιές σε ένα πλοίο μεταφοράς σιτηρών και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, είναι μια επίθεση στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

« Δείχνει πόσο κοντά είναι αυτός ο πόλεμος στην Αλγερία, τη Συρία και σε άλλες χώρες» δήλωσε ο Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ , προσθέτοντας ότι το πλοίο επρόκειτο να μεταφέρει σιτηρά στην Αλγερία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

