Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προκάλεσε ζημιές σε ένα πλοίο μεταφοράς σιτηρών και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, είναι μια επίθεση στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
« Δείχνει πόσο κοντά είναι αυτός ο πόλεμος στην Αλγερία, τη Συρία και σε άλλες χώρες» δήλωσε ο Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ , προσθέτοντας ότι το πλοίο επρόκειτο να μεταφέρει σιτηρά στην Αλγερία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.