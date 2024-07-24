Έκρηξη σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παραγωγής της διάσημης τεκίλας της Jose Cuervo στο κεντρικό Μεξικό, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε εργαζομένους και τραυμάτισε αρκετο΄πυς άλλους.

Blast at Jose Cuervo plant in Mexico's Tequila kills at least five people https://t.co/8Yhd08R0CL pic.twitter.com/FIS0eNnD6V July 24, 2024

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Χαλίσκο, Βίκτορ Ούγο Ρολδά, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή χωρητικότητας 500.000 λίτρων στη μονάδα που προκάλεσε πυρκαγιά, στο εργοστάσιο Ροχένια.

🚨 Se reporta explosión en Tequila, Jalisco🚨



Hasta el momento se sabe que un tanque con capacidad de 100mil litros, perteneciente a la tequilera “José Cuervo” fue el afectado y se reportan múltiples lesionados 😓. #Tequila #Explosión #Jalisco #México #PueblosMágicos pic.twitter.com/uIqOJFmDJE — México Travel Channel (@MexicoTravelCh) July 24, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως η έκρηξη στη δεξαμενή προκάλεσε πυρκαγιά σε άλλες τρεις, από τις οποίες οι δύο κατέρρευσαν.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τουρίστες από την περιοχή, στον δήμο Τεκίλα, από όπου έλκει το όνομά του το οινοπνευματώδες ποτό, είδος μεσκάλ, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Ο δήμος Τεκίλα, στον οποίο εδρεύουν διάφορα αποστακτήρια που παράγουν το ποτό αυτό, με πρώτη ύλη το κακτοειδές φυτό μπλε αγαύη, είναι επίσης δημοφιλής τουριστικός προορισμός, περίπου μια ώρα με το αυτοκίνητο βορειοδυτικά από τη Γουαδαλαχάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού.

Το εργοστάσιο Ροχένια διαχειρίζεται η Becle, η παραγωγός της μεγαλύτερης ποσότητας τεκίλας στον κόσμο.

Tα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Πηγή: skai.gr

