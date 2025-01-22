Οι μεξικανικές Αρχές άρχισαν να κατασκευάζουν μεγάλα καταφύγια με σκηνές στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες προκειμένου να προετοιμαστούν για μια πιθανή εισροή Μεξικανών υπό τον φόβο της υλοποίησης των προεκλογικών υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Τα προσωρινά καταφύγια στη Σιουδάδ Χουάρες θα έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν χιλιάδες ανθρώπους και θα είναι έτοιμα σε λίγες μέρες, δήλωσε ο δημοτικός αξιωματούχος Ενρίκε Λικόν.

«Είναι άνευ προηγουμένου», είπε ο Λικόν το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι εργάτες ξεφόρτωναν μακριά μεταλλικά σίδερα από τρέιλερ τρακτέρ.

Οι σκηνές στη Σιουδάδ Χουάρες αποτελούν μέρος του σχεδίου της μεξικανικής κυβέρνησης να ετοιμάσει καταφύγια και κέντρα υποδοχής σε εννέα πόλεις στο βόρειο Μεξικό.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Αρχές στην τοποθεσία θα παρέχουν στους απελαθέντες Μεξικανούς τροφή, προσωρινή στέγαση, ιατρική περίθαλψη και βοήθεια για την απόκτηση εγγράφων ταυτότητας, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που περιγράφει τη στρατηγική και ονομάζεται «Το Μεξικό σε αγκαλιάζει».

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να έχει έναν στόλο λεωφορείων έτοιμο να μεταφέρει Μεξικανούς από τα κέντρα υποδοχής πίσω στις πόλεις τους.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη απέλαση στην ιστορία των ΗΠΑ, στην οποία θα απομακρυνθούν εκατομμύρια μετανάστες. Μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας, ωστόσο, πιθανότατα θα διαρκούσε χρόνια και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή.

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια Μεξικανοί ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια, σύμφωνα με ανάλυση της μεξικανικής δεξαμενής σκέψης El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) με βάση τα πρόσφατα στοιχεία απογραφής των ΗΠΑ.

Πολλοί είναι από περιοχές του κεντρικού και νότιου Μεξικού που πλήττονται από τη βία και τη φτώχεια. Περίπου 800.000 Μεξικανοί χωρίς έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από το Μιτσοακάν, το Γκερέρο και την Τσιάπας, σύμφωνα με τη μελέτη της COLEF, όπου οι σκληρές μάχες μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος ανάγκασαν χιλιάδες να φύγουν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας μερικές φορές ολόκληρες πόλεις εγκαταλελειμμένες.

Πηγή: skai.gr

