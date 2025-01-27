Το Μεξικό έχει υποδεχθεί μη-Μεξικανούς απελαθέντες από τις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανατρέποντας την προηγούμενη αντίθεσή της να το κάνει.

Η Σέινμπαουμ είπε ότι το Μεξικό έχει υποδεχθεί περισσότερους από 4.000 απελαθέντες, εκ των οποίων «η μεγάλη πλειοψηφία» ήταν Μεξικανοί υπήκοοι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα την περασμένη εβδομάδα, υποσχόμενος μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Όμως, έκτοτε, δεν έχει καταγραφεί ακόμη κάποια «σημαντική» αύξηση στον αριθμό των απελαθέντων που έχει υποδεχθεί το Μεξικό, υπογράμμισε η Σέινμπαουμ.

Η αριστερή ηγέτιδα είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η κυβέρνησή της δεν είχε συμφωνήσει στην επανεκκίνηση του προγράμματος «Παραμείνετε στο Μεξικό» ("Remain in Mexico") από τη διοίκηση Τραμπ, στο πλαίσιο του οποίου θα έστελνε μη Μεξικανούς μετανάστες πίσω στο Μεξικό, ενώ ανέμεναν την επεξεργασία των αιτημάτων τους από τις ΗΠΑ.

Η Μεξικανή πρόεδρος είπε ότι μεταξύ των απελαθέντων από τις ΗΠΑ βρίσκονται άνθρωποι που εστάλησαν με τέσσερις πτήσεις με πολιτικό αεροσκάφος. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε την Παρασκευή, επικαλούμενο έναν Αμερικανό και έναν Μεξικανό αξιωματούχο, ότι το Μεξικό αρνήθηκε να υποδεχθεί μια πτήση με απελαθέντες από τον αμερικανικό στρατό.

Τέτοιου είδους πτήσεις έχουν προκαλέσει την οργή της Βραζιλίας και της Κολομβίας τις τελευταίες ημέρες.

Η Βραζιλία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη ασέβεια» προς απελαθέντες που οδηγήθηκαν με χειροπέδες σε μια πτήση, την ώρα που ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο και ο Τραμπ συγκρούστηκαν χθες, φθάνοντας σχεδόν στο σημείο οι δύο χώρες να βρεθούν στο χείλος ενός εμπορικού πολέμου, μετά την άρνηση του Πέτρο να αποδεχθεί τις πτήσεις απελάσεων του αμερικανικού στρατού. Αργότερα, ο Πέτρο συμφώνησε να αποδεχθεί τις πτήσεις.

Σύμφωνα με τη Σέινμπαουμ, η οποία χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Κολομβιανού ομολόγου του «καλή», η μεξικανική και η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκονται συνεχώς σε συνομιλίες σχετικά με μεταναστευτικά θέματα και άλλες συμφωνίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν το επόμενο διάστημα.

Η ίδια επισήμανε ότι υπάρχει ένα προηγούμενο το Μεξικό να υποδέχεται μη Μεξικανούς μετανάστες από τις ΗΠΑ. Ο προκάτοχός της Άντρες Μανουέλ Λόπεζ Ομπραντόρ είχε συμφωνήσει στο πρόγραμμα "Remain in Mexico" κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.