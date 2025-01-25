Μεξικό: Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τις απελάσεις

Η μεξικανική κυβέρνηση δήλωσε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί για να δεχθεί πολίτες της που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί επίθεση κατά των μεταναστών.

"Θα δεχόμαστε πάντοτε την άφιξη Μεξικανών ανδρών και γυναικών στο έδαφός μας με ανοικτές αγκάλες", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως το Μεξικό δέχθηκε "τέσσερις πτήσεις σε μία ημέρα" με απελαθέντες υπηκόους του.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε ούτε την άφιξη των πτήσεων ούτε μια συμφωνία για να δεχθεί έναν προσδιορισμένο αριθμό αεροπλάνων που μεταφέρουν απελαθέντες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ εξέφρασε τη χαρά της που "το Μεξικό αποδέχθηκε χθες (την Πέμπτη) αριθμό ρεκόρ τεσσάρων πτήσεων με απελαθέντες μέσα σε μία ημέρα!", με μήνυμα στην πλατφόρμα X.

"Τα μέτρα αυτά προστίθενται στις χωρίς περιορισμό επαναπροωθήσεις στα χερσαία σύνορα, στην απέλαση μη Μεξικανών" και στην επανίδρυση ενός αμερικανικού προγράμματος που προτρέπει τους μετανάστες να παραμείνουν στο Μεξικό εν αναμονή απάντησης στο αίτημά τους για άσυλο.

"Το Μεξικό διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεργαζόμαστε με σεβασμό της κυριαρχίας μας σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, περιλαμβανομένου του μεταναστευτικού", πρόσθεσε το μεξικανικό ΥΠΕΞ.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ πρότεινε αυτή την εβδομάδα την παροχή "ανθρωπιστικής αρωγής" στη συνέχεια την οργάνωση "επαναπατρισμού" ξένων που έχουν τεθεί στο στόχαστρο των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

BX

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

