Το πώς η Γαλλία και η Ευρώπη θα αφήσουν το στίγμα τους στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης είναι το βασικό ζητούμενο της διεθνούς συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θα λάβει χώρα στο Παρίσι στις 10-11 Φεβρουαρίου. Αυτό αναφέρει σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Tribune η ειδική απεσταλμένη του προέδρου Μακρόν για τη σύνοδο Αν Μπουβερό, υπογραμμίζοντας πως «το Παρίσι έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει κόμβος καινοτομίας, με τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων και των μεγάλων ομίλων να πολλαπλασιάζονται». Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει, η Γαλλία ως διοργανώτρια χώρα έχει τρεις στόχους:

Να δημιουργήσει ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα μπορούσε να έχει έδρα το Παρίσι και θα επέτρεπε τη συλλογή δεδομένων γενικού ενδιαφέροντος, π.χ. στον τομέα της υγείας. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τη συλλογή εν λόγω δεδομένων, η πρόσβαση στα οποία θα είναι ελεύθερη για τους ερευνητές, σε χαμηλή τιμή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, και επί πληρωμή για τους ιδιώτες. Να σχηματιστεί ένας συνασπισμός για μία βιώσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη που θα ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, και που θα επιτρέπει π.χ. τη μέτρηση των ενεργειακών απαιτήσεων που συνδέονται με την εν λόγω τεχνολογία. Να υπογράψουν οι συμμετέχουσες χώρες μια κοινή δήλωση σχετικά με την ανάγκη διεθνούς διακυβέρνησης - ένα κείμενο προθέσεων και δεσμεύσεων.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να γίνει λόγος για μία «συμφωνία του Παρισιού» για την τεχνητή νοημοσύνη, η Μπουβερό απαντά ότι θα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος παραλληλισμός με την έννοια ότι πρόκειται για μια πολυμερή σύνοδο κορυφής που εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς: τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Εξάλλου, όπως αναφέρει, ο OHE θα δώσει το «παρών» και τα ζητήματα που διακυβεύονται αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία τεχνολογία που δεν γνωρίζει σύνορα και εγείρει κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Για να διασφαλισθεί ότι πρόκειται για ένα είδος προόδου από κοινού, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πέρα από τον ανταγωνισμό σε τεχνολογικά και οικονομικά ζητήματα», τονίζει η ειδική αποσταλμένη του προέδρου της Γαλλίας.

Σε ερώτημα της εφημερίδας για την Αμερική, η οποία εντείνει τις επενδύσεις, επιδεικνύοντας την κυριαρχία της στον εν λόγω τομέα, η Μπουβερό σχολιάζει πως ακούει τις ανησυχίες για το ότι η Ευρώπη θα υποβιβαστεί στον ρόλο του απλού πελάτη, όπως στην προηγούμενη ψηφιακή επανάσταση. Γι' αυτό, σύμφωνα με την ίδια, «πρέπει να κινητοποιηθούμε ως κοινότητα για να αδράξουμε την ευκαιρία που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες καινοτομίας».

«Τόσο η Γαλλία όσο και η Ευρώπη έδειξαν ότι είναι σε θέση να αναπτύξουν τα δικά τους γλωσσικά μοντέλα» σημειώνει, προσθέτοντας πως «ίσως οι ΗΠΑ να επιβάλουν έναν ή δύο πολύ μεγάλους παίκτες. Αλλά υπάρχει περιθώριο για μοντέλα ανοικτού κώδικα που είναι πιο ευέλικτα και λιγότερο ακριβά».

Απαντώντας τέλος στο ερώτημα γιατί επελέγη η Ινδία ως συμπροεδρεύουσα χώρα, η Μπουβερό εξηγεί ότι η μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν διεξάγεται μόνο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αλλά ότι οι αναδυόμενες χώρες έχουν σημαντική φωνή που πρέπει να ακουστεί. Καταλήγοντας δε επισημαίνει τα εξής: «Η Ινδία έχει τεράστιο ταλέντο εν προκειμένω. Ακόμα και αν δεν διαθέτει κάποιον πρωταθλητή στα γλωσσικά μοντέλα, διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι, στην ουσία, μια τεχνολογία που πρέπει να αφορά όλη την ανθρωπότητα. Πρέπει να παραμείνει ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους, ώστε να μην δημιουργεί ανισότητες που διευρύνουν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

