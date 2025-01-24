Το Μεξικό αρνήθηκε να δεχτεί πτήση με μετανάστες που απέλασαν οι ΗΠΑ

Δύο αμερικανικά στρατιωτικά C-17 που μετέφεραν μετανάστες πέταξαν στη Γουατεμάλα χθες το βράδυ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κύμα απελάσεων στις ΗΠΑ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια άλλη πτήση, ωστόσο, που επρόκειτο να πετάξει στο Μεξικό δεν απογειώθηκε ποτέ αφού οι μεξικανικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια εισόδου στη χώρα, σύμφωνα με το NBC.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ την πρώτη ημέρα της θητείας του κήρυξε τα νότια σύνορα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναθέτοντας στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει στην ασφάλειά τους, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό της αυτόματης απόκτησης ιθαγένειας για τα παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννήθηκαν σε αμερικανικό έδαφος.

Με το εκτελεστικό διάταγμα της 20ης Ιανουαρίου έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να στείλει όσα στρατεύματα χρειάζεται για να αποκτήσει «πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο των νότιων συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Οι πτήσεις απέλασης ξεκίνησαν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ανάρτησή της στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.