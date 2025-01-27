Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), στο πλαίσιο της διεύρυνσης των επιχειρήσεών τους στη Δυτική Όχθη, εξαπέλυσαν τη Δευτέρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Τουλκαρέμ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο τοπικός αρχηγός της Χαμάς.

Η επίθεση, όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι IDF και η Σιν Μπετ, είχε στόχο την εξολόθρευση του Ihab Abu Atwi. Πρόσθεσαν επίσης ότι στην επίθεση σκοτώθηκε ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ο δεύτερος άνδρας ήταν ο Ramez Damiri.

Οι IDF ανέφεραν ότι ο Abu Atwi είχε εμπλακεί σε πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, όπως στην επίθεση με όπλο κατά ενός αυτοκινήτου τον Ιούλιο του 2024, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε και βίντεο με την επίθεση drones.

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ מוקדם יותר היום, כלי טיס של חיל האוויר תקף במרחב טולכרם שבחטיבת אפרים וחיסל את איהאב אבו עטיוי, אשר שימש כראש התארגנות הטרור של ארגון הטרור חמאס בטולכרם, יחד עימו חוסל מחבל נוסף >> pic.twitter.com/2n1XoRYBiB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 27, 2025

Πηγή: skai.gr

