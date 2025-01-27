Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ εξολόθρευσε αρχηγό της Χαμάς στην Κουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης - Δείτε βίντεο

Ο Ihab Abu Atwi σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι IDF στο πλαίσιο διεύρυνσης των επιχειρήσεών τους στη Δυτική Όχθη

Επίθεση IDF στη Δυτική Όχθη

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), στο πλαίσιο της διεύρυνσης των επιχειρήσεών τους στη Δυτική Όχθη, εξαπέλυσαν τη Δευτέρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Τουλκαρέμ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο τοπικός αρχηγός της Χαμάς.

Η επίθεση, όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι IDF και η Σιν Μπετ, είχε στόχο την εξολόθρευση του Ihab Abu Atwi. Πρόσθεσαν επίσης ότι στην επίθεση σκοτώθηκε ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ο δεύτερος άνδρας ήταν ο Ramez Damiri.

Οι IDF ανέφεραν ότι ο Abu Atwi είχε εμπλακεί σε πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, όπως στην επίθεση με όπλο κατά ενός αυτοκινήτου τον Ιούλιο του 2024, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε και βίντεο με την επίθεση drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Δυτική Όχθη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark