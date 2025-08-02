Οι ρωγμές στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται πως διευρύνονται μήνα με το μήνα προκαλώντας έναν μικρό προβληματισμό στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρήκε τη λύση απολύοντας την επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας, Έρικα ΜακΕντάρφερ.

Συγκεκριμένα, με μια ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ κατηγόρησε την επίτροπο Έρικα ΜακΕντάρφερ ότι χειραγωγεί τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας για πολιτικούς λόγους.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη τον Ιούλιο, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων εκτός γεωργικού τομέα για τους δύο προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 258.000 θέσεις εργασίας, υποδηλώνοντας μια απότομη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας που θέτει ξανά στο τραπέζι μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η έκθεση για την απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2% τον περασμένο μήνα, καθώς η απασχόληση στα νοικοκυριά μειώθηκε.

Παράλληλα, οι εισαγωγικοί δασμοί, οι οποίοι σύμφωνα με τον Τραμπ θα ενισχύσουν την αμερικάνικη οικονομία, όχι μόνο όπως φαίνεται δεν αποδίδουν καρπούς αλλά αντίθετα αρχίζουν να ενισχύουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο η οικονομία να βιώσει μια περίοδο χλιαρής ανάπτυξης και υψηλών τιμών, γνωστή ως στασιμοπληθωρισμός, η οποία θα έθετε την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σε δύσκολη θέση. Επίσης, η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 73.000 τον περασμένο μήνα, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη αύξηση 14.000 τον Ιούνιο, η οποία είναι η λιγότερη εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι μισθοδοσίες για τον Μάιο μειώθηκαν κατά 125.000, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μόνο 19.000 θέσεις εργασίας.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του λέγοντας ότι η αποχώρησή της ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν «άτομα που μπορούμε να εμπιστευτούμε» σε αυτές τις θέσεις.

«Γιατί να εμπιστεύεται κανείς τους αριθμούς;» δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. «Πιστεύω ότι οι αριθμοί ήταν ψεύτικοι, όπως ακριβώς ήταν πριν από τις εκλογές, και υπήρχαν και άλλες φορές - ξέρετε τι έκανα λοιπόν; Την απέλυσα, και ξέρετε τι έκανα; Το σωστό.»

Σοκ στις αγορές

Η απόφαση αυτή του Τραμπ σόκαρε τη Wall Street και προκάλεσε ανησυχία για παρέμβαση του Λευκού Οίκου σε οικονομικά δεδομένα.

Στην απάντησή της στις κατηγορίες του Τραμπ η ΜακΕντάρφερ χαρακτήρισε την περίοδο που εργάστηκε ως επικεφαλής «τιμή στη ζωή μου», ενώ περιέγραψε το έργο του οργανισμού ως «ζωτικής σημασίας και σημαντικό».

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας, έγραψε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αναπληρωτής επίτροπος του οργανισμού, Γουίλιαμ Γουιατρόφσκι, θα αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης για τη θέση.

Την ίδια ώρα χθες στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές επικρατούσαν ισχυρές αναταράξεις αφότου ο Τραμπ προχώρησε τα σχέδιά του για απότομη αύξηση των δασμών σε αγαθά σε όλο τον κόσμο.

Στις ΗΠΑ, οι τρεις βασικοί δείκτες υποχώρησαν, με τον S&P να κλείνει με πτώση 1,6%, μετά από προηγούμενες ρευστοποιήσεις στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο Ράιαν Σουίτ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics, δήλωσε ότι η απόφαση απόλυσης της επιτρόπου του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) ήταν ανησυχητική, σημειώνοντας ότι τα υψηλής ποιότητας οικονομικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις και δεν αναπαράγονται εύκολα με ιδιωτικές πηγές.

«Προφανώς, αυτό είναι ένα βήμα προς μια πολύ κακή κατεύθυνση», είπε. «Εάν υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα των δεδομένων... αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τις ανησυχίες σχετικά με τα δασμολογικά του σχέδια, τα οποία, όπως λέει, θα ενισχύσουν την μεταποίηση στις ΗΠΑ και θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στο παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα αυτής της εβδομάδας και μια σειρά από ενημερώσεις που έρχονται από εταιρείες σχετικά με το κόστος των τιμολογίων έχουν κάνει αυτές τις προβλέψεις πιο δύσκολο να αγνοηθούν.

