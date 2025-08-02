Πρώην ηθοποιός ταινιών πορνό θα γίνει ο νέος υπουργός Ισότητας στην Κολομβία, μια αμφιλεγόμενη επιλογή εν μέσω κύματος αλλαγών στην αριστερή κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Ο Χουάν Κάρλος Φλοριάν – ο οποίος έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι προσέφερε στο παρελθόν σεξουαλικές υπηρεσίες και ότι ήταν δημιουργός πορνογραφικού περιεχομένου – διορίστηκε στο συγκεκριμένο υπουργείο, το οποίο δημιουργήθηκε το 2023 με στόχο να εγγυηθεί την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων σε κοινωνικά προγράμματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος της κολομβιανής κυβέρνησης.

Η δημιουργία υπουργείου Ισότητας ήταν μια προεκλογική υπόσχεση της αντιπροέδρου Φράνσια Μάρκες, της πρώτης μαύρης που ανέλαβε τη θέση αυτή στην ιστορία της Κολομβίας.

Η Φράνσια Μάρκες είχε αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Ισότητας, παραιτήθηκε όμως τον Φεβρουάριο λόγω διαφωνιών με τον κολομβιανό πρόεδρο, καταγγέλλοντας «ρατσισμό» στους κόλπους της κυβέρνησης. Την διαδέχθηκε ο Κάρλος Ροσέρο, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε από τον πρόεδρο Πέτρο ότι προσπάθησε να απομακρύνει τον τότε υφυπουργό Χουάν Κάρλος Φλοριάν. Ο Ροσέρο κατηγορήθηκε εξάλλου ότι απέλυσε μια αξιωματούχο, η οποία ήταν επίσης πρώην ηθοποιός ταινιών πορνό.

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της Κολομβίας τον Ιούνιο του 2022, παρουσίασε τον νέο υπουργό Ισότητας ως έναν «ηθοποιό ταινιών πορνό» που συνεργάστηκε μαζί του όταν ήταν δήμαρχος Μπογοτά και είχε δημιουργήσει ένα «σωματείο σεξεργατών» στη Γαλλία, όπου ζούσε για ένα διάστημα. Ο κ. Φλοριάν και άλλοι «υποχρεώθηκαν να εξοριστούν και να εκπορνεύονται στο Παρίσι», ισχυρίστηκε.

«Ήμουν κάτι παραπάνω από ένας απλός ηθοποιός ταινιών πορνό», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ο Χουάν Κάρλος Φλοριάν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Espectador, μετά τον σάλο που προκάλεσε ο διορισμός του ως υφυπουργού. «Έχω περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε διάφορους οργανισμούς διεθνούς συνεργασίας και κατείχα δημόσιο αξίωμα», είχε τονίσει.

«Η σεξουαλική εργασία είναι μια δουλειά όπως όλες οι άλλες και δεν μπορείς να επιτίθεσαι σε όσους την ασκούν» και «συντηρούν καθ’ αυτόν τον τρόπο τις οικογένειές τους», είχε εξηγήσει ο Φλοριάν, συμπληρώνοντας πως θεωρεί εαυτόν «μέλος της εργατικής τάξης».

