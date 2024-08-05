Ο Λίβανος έλαβε σήμερα Δευτέρα έκτακτες ιατρικές προμήθειες για να εξοπλίσει τα νοσοκομεία του για πιθανούς τραυματίες πολέμου και το αεροδρόμιο της Βηρυτού είναι γεμάτο με ανθρώπους που προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα εν μέσω φόβων ότι επίκειται πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί από την περασμένη εβδομάδα μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του ηγέτη της Χαμάς και το ισραηλινό πλήγμα σε προάστια της Βηρυτού που στοίχισε τη ζωή σε στρατιωτικό διοικητή της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ και το Ιράν έχουν ορκιστεί αντίποινα κατά του Ισραήλ για τις δολοφονίες αυτές, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι μάχες που μαίνονται σε πολλαπλά μέτωπα παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα μπορεί να κλιμακωθούν σε μια ολοκληρωτική περιφερειακή σύγκρουση.

Τα νοσοκομεία στον νότιο Λίβανο, όπου έχουν γίνει οι περισσότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Χεζμπολάχ και ισραηλινού στρατού, βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων τους λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης και τους τελευταίους 10 μήνες πασχίζουν να φροντίσουν τους τραυματίες.

Σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρέδωσε 32 τόνους ιατρικών προμηθειών στο λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 1.000 σετ υλικών αντιμετώπισης τραυμάτων για τα θύματα τυχόν πολέμου.

«Ο στόχος είναι να φθάσουν αυτές οι προμήθειες και τα φάρμακα σε διάφορα νοσοκομεία και στον ιατρικό τομέα στον Λίβανο, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες (σε εχθροπραξίες) ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φιράς Αμπιάντ σε δημοσιογράφους στον διάδρομο προσγείωσης όπου έφθασε η βοήθεια.

Στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, οικογένειες λιβανέζικης καταγωγής που πήγαν στην πατρίδα τους για το καλοκαίρι σχηματίζουν ουρές για να κάνουν τσεκ ιν και να αναχωρήσουν, εκφράζοντας τη λύπη τους που φεύγουν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Τουρκία και άλλες καλούν τους υπηκόους τους να φύγουν από τη χώρα όσο ακόμα υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

«Είναι πολύ λυπηρό, Θεέ μου, η κατάσταση είναι πραγματικά λυπηρή. Βγαίνουμε από μία κρίση, μπαίνουμε σε άλλη», δήλωσε η Σερίν Μάλαχ, Λιβανέζα και κάτοικος Ιταλίας που πήγε στον Λίβανο για να επισκεφθεί τη μητέρα της και τώρα επιστρέφει νωρίτερα πίσω στην Ιταλία.

Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους, που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο «να κλείσουν όποιο εισιτήριο βρουν διαθέσιμο» ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από τις οικογένειες των εργαζομένων τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο και η σουηδική πρεσβεία έχει μεταφέρει προσωρινά το προσωπικό της στην Κύπρο.

Άλλοι στον Λίβανο, ωστόσο, εμφανίζονταν περισσότερο χαλαροί. Κατά μήκος της αμμουδερής ακτής στην λιβανέζικη πόλη Τύρος, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τα σύνορα με το Ισραήλ, παιδιά παίζουν στο νερό καθώς στήλες μαύρου καπνού υψώνονται πίσω από τους λόφους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που γίνονται ακόμα νοτιότερα.

«Όσο για την τωρινή κατάσταση, όπως μπορείτε να δείτε, όλος ο κόσμος είναι στην παραλία, αυτή η γη είναι η γη μας και δεν θα την αφήσουμε», ο Γκαλίμπ Μπαντάουι, κάτοικος της Τύρου.



