Ρωσία: Συνελήφθη ένας ακόμη αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ως ύποπτος για απάτη

Η επιτροπή αναφέρει ότι ο υποστράτηγος τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας ως ύποπτος για απάτη και υπεξαίρεση

Ρώσοι_στρατιώτες

Οι ρωσικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν ακόμη ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, συνεχίζοντας τον ανασχηματισμό στο υπουργείο μετά την αλλαγή του επικεφαλής του εν μέσω της παρατεταμένης εκστρατείας στην Ουκρανία.

Η επιτροπή αναφέρει ότι ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Σέστεροφ τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας ως ύποπτος για απάτη και υπεξαίρεση.

