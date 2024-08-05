Οι ρωσικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν ακόμη ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, συνεχίζοντας τον ανασχηματισμό στο υπουργείο μετά την αλλαγή του επικεφαλής του εν μέσω της παρατεταμένης εκστρατείας στην Ουκρανία.

Η επιτροπή αναφέρει ότι ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Σέστεροφ τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας ως ύποπτος για απάτη και υπεξαίρεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.