Οι ρωσικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν ακόμη ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, συνεχίζοντας τον ανασχηματισμό στο υπουργείο μετά την αλλαγή του επικεφαλής του εν μέσω της παρατεταμένης εκστρατείας στην Ουκρανία.
Η επιτροπή αναφέρει ότι ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Σέστεροφ τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας ως ύποπτος για απάτη και υπεξαίρεση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.