Με απόλυτη μυστικότητα και σε στενό κύκλο κηδεύτηκε ο Πριγκόζιν

Κρυφά κηδεύτηκε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν στο νεκροταφείο Porokhovsky στην Αγία πετρούπολη, όπως δημοσιεύει το NEXTA, που επικαλείται ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του αρχηγού της Wagner

Στην ίδια δημοσίευση αναφέρεται ότι «Πούτιν και ο «αγαπητός αδελφός» Καντίροφ δεν ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον επικεφαλής της Wagner.

Prigozhin was secretly buried at the Porokhovsky cemetery. Putin and "dear brother" Kadyrov did not come to bid farewell to the head of PMC "Wagner".



Prigozhin's press service said that the farewell to him "took place in a closed format" and that "those wishing to bid farewell… pic.twitter.com/zNjl7ktKrM