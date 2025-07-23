Οι μετοχές των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, με την Toyota να κερδίζει 11% και την Honda να σημειώνει άνοδο 9%, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία που περιλαμβάνει δασμούς 15%.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ δεν ανέφερε συγκεκριμένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην ανάρτησή του, αλλά το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε ότι η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε δασμούς 15% στα αυτοκίνητα, από 25% που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Ταυτόχρονα, οι μετοχές των νοτιοκορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Hyundai Motor σημείωσε άνοδο 4,8%, ενώ η Kia σημείωσε άνοδο 4,4%.

Εξάλλου, Ο υπουργός Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας Κιμ Γιουνγκ-κουάν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Σεούλ εξετάζει προσεκτικά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιαπωνίας, προτού επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους του.

Πηγή: reuters.com

