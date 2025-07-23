Λογαριασμός
Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών στους δράστες και της αποτροπής μελλοντικών επιθέσεων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους

Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράκ και τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών στους δράστες και της αποτροπής μελλοντικών επιθέσεων, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μάρκο Ρούμπιο Ιράκ
