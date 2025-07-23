Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράκ και τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών στους δράστες και της αποτροπής μελλοντικών επιθέσεων, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.
- «Εκτοξεύτηκαν» οι μετοχές της ιαπωνικής και νοτιοκορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας μετά τη συμφωνία του Τραμπ για το εμπόριο
- Βουλευτής εισηγείται το Opera House της Ουάσιγκτον να μετονομαστεί σε «Μελάνια Τραμπ»
- Συνετρίβη Ουκρανικό καταδιωκτικό Mirage λόγω βλάβης - Σημαντική απώλεια για τον ουκρανικό στρατό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.