Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράκ και τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών στους δράστες και της αποτροπής μελλοντικών επιθέσεων, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

