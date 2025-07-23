Συνολικά 43 άνθρωποι επέβαιναν σε πτήση απέλασης που απογειώθηκε από τη Γερμανία με προορισμό την πρωτεύουσα του Ιράκ χθες Τρίτη, επιβεβαίωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο, αντιδρώντας σε δημοσιεύματα για τους επαναπατρισμούς.

Ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, που προωθεί πολύ πιο σκληρή προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση, εξήγησε πως η πτήση εγγράφεται στις νέες πολιτικές του. Συνεχίζει να καλεί να γίνονται περισσότεροι επαναπατρισμοί, να επιδιώκονται συμφωνίες με «τρίτες» χώρες –εκτός ΕΕ– και να ενταθεί η πάταξη των διακινητών, σύμφωνα με δηλώσεις του στη συντηρητική ταμπλόιντ Bild.

Οι 43 άνδρες είχε αποφασιστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές του κρατιδίου της Θουριγγίας. Η πτήση για τη Βαγδάτη αναχώρησε χθες στις 10:52 (τοπική ώρα· 11:52 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις κρατιδιακές αρχές, είναι όλοι άγαμοι και κάποιοι είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Δεκατέσσερις ζούσαν στο κρατίδιο της κεντρικής Γερμανίας.

Δεν είναι σαφές πού οδηγήθηκαν οι Ιρακινοί αφού επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι αρχές της Γερμανίας απέλασαν 816 υπηκόους Ιράκ πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών. Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για να διεκπεραιωθούν αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβάλει. Ωστόσο, οι 615 επαναπατρίστηκαν.

Τον Φεβρουάριο απελάθηκαν 47 άνθρωποι από το Ανόβερο στο Ιράκ. Την περασμένη Παρασκευή, αναχώρησε πτήση με 81 ανθρώπους για το Αφγανιστάν.

Η κατάσταση στο Ιράκ παραμένει τεταμένη, έπειτα από δεκαετίες πολέμων και πολιτικής αναταραχής. Παρότι δεν εκτυλίσσονται μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες το τρέχον διάστημα, συνεχίζονται οι επιθέσεις από διάφορες ένοπλες παρατάξεις και συνεχίζονται επίσης οι εντάσεις ανάμεσα στη Βαγδάτη και την αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν (βόρεια).

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, 1,2 εκατ. Ιρακινοί είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι και περίπου 3 εκατ. εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλοί από αυτούς που επαναπατρίζονται δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

Έπειτα από έρευνά του το 2023 σε δείγμα μεταναστών που επαναπατρίζονταν, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε πως περίπου οι μισοί σκόπευαν να μεταναστεύσουν ξανά μέσα σε έξι μήνες.

