Μαυροβούνιο: Δεκάδες Τούρκοι και Αζέροι συνελήφθησαν

Οι αρχές του Μαυροβουνίου συνέλαβαν δεκάδες Τούρκους και Αζέρους υπηκόους μετά από ένα βίαιο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα, Ποντγκόριτσα. Οι αναταραχές ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας από το Μαυροβούνιο μαχαιρώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να αντέδρασε όταν Τούρκοι παρενόχλησαν την κοπέλα του.

Αν και τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του, το περιστατικό πυροδότησε αντίποινα την επόμενη μέρα, που κλιμακώθηκαν σε βανδαλισμούς και βία από όχλο σε τουρκική περιουσία.

Την Κυριακή, οι κάτοικοι της περιοχής προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και περικύκλωσαν ένα καζίνο, αναγκάζοντας αρκετούς Τούρκους υπηκόους να οχυρωθούν μέσα. Ένα εστιατόριο που διοικείται από Τούρκους στο κέντρο της Ποντγκόριτσα επίσης διαρρήχθηκε και πυρπολήθηκε. Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα τη σύλληψη δύο ατόμων, ενός Τούρκου και ενός Αζέρου υπηκόου, που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο μαχαίρωμα. Επιπλέον, 45 άλλοι Τούρκοι και Αζέροι υπήκοοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για έλλειψη κατάλληλων εγγράφων διαμονής. Επτά τιμωρήθηκαν με πρόστιμα, οκτώ έλαβαν εντάλματα απέλασης και δύο τέθηκαν υπό επιτήρηση εν αναμονή περαιτέρω διαδικασιών.

Οι βιαιότητες ώθησαν τον πρόεδρο Γιάκοφ Μιλάτοβιτς να ζητήσει ηρεμία, ενώ ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάιτς ανακοίνωσε ότι το Μαυροβούνιο θα αναστείλει προσωρινά το καθεστώς απαλλαγής από βίζα για τους Τούρκους πολίτες. Το μέτρο, όπως είπε, θα εγκριθεί με επείγουσα διαδικασία, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει «εντατικές συζητήσεις» με την Άγκυρα σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τις βίζες. Επί του παρόντος, οι Τούρκοι υπήκοοι μπορούν να παραμείνουν στο Μαυροβούνιο για έως και 90 ημέρες χωρίς βίζα.

Όπως τονίζει ο ιστότοπος novinite η απόφαση έρχεται μετά την αυξανόμενη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους για τις θεωρήσεις με εκείνες των κρατών μελών της ΕΕ. Οι Τούρκοι πολίτες χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ, ενώ το Μαυροβούνιο εξακολουθεί να χορηγεί άδεια εισόδου χωρίς βίζα σε επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Κίνας και του Αζερμπαϊτζάν. Νωρίτερα, η Ποντγκόριτσα είχε ήδη εισαγάγει απαιτήσεις βίζας για τους πολίτες των ΗΑΕ, της Κούβας και του Ισημερινού στο πλαίσιο των προσπαθειών εναρμόνισης με την Ένωση.

