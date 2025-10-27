Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν θα συζητήσει τις αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ άλλων θεμάτων, όταν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμ, στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Τραμπ, στενός σύμμαχος του Ούγγρου ηγέτη, επέβαλε την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά κατά τη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις εταιρείες Lukoil και Rosneft, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η κίνηση του Τραμπ έχει δημιουργήσει ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Ο Όρμπαν είχε ήδη αναφέρει στα μέσα Οκτωβρίου την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, λέγοντας τότε ότι η διαπραγματευτική ατζέντα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Όσον αφορά τον ενεργειακό μας εφοδιασμό... στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει ευκαιρία στην Ουάσιγκτον για τον πρωθυπουργό να συζητήσει το ζήτημα αυτό προσωπικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε ενημέρωση Τύπου.

Καθώς οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν τίθενται σε ισχύ πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, προς το παρόν δεν δημιουργούν προβλήματα ούτε προκαλούν μείωση των εισαγωγών πετρελαίου της Ουγγαρίας από τη Ρωσία, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία εργάζεται για να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, δεν φάνηκε διατεθειμένος να αψηφήσει τους περιορισμούς. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL σχετικά με τις κυρώσεις.

Ο Όρμπαν, που έχει μπροστά του εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει μια στενή προσωπική σχέση με τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια. Η σκληρή αντι-μεταναστευτική στάση του έχει εξασφαλίσει υποστήριξη μεταξύ των οπαδών του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ούγγρος ηγέτης είχε δηλώσει ότι στη συνάντηση με τον Τραμπ θα συζητηθούν επίσης οικονομικά ζητήματα.



Πηγή: skai.gr

